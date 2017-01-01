В Киеве задержали группу серийных автоворов

Участники группы придерживались мер конспирации и передвигались на 4 автомобилях.

В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые специализировались на похищении транспортных средств на территории столицы и области с целью их дальнейшей реализации.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

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Установлено, что на протяжении 2018-2019 годов двое ранее судимых жителей столицы занимались угоном автомобилей, используя для этого устройства для подавления GPS сигналов, GPS трекеры и другую специальную технику. Похищенные автомобили они перегоняли в “отстойники“, где меняли номера кузова и двигателя, после чего доставляли “заказчикам“ по территории Украины.

Участники группы придерживались мер конспирации и передвигались на 4 автомобилях. Правоохранителям удалось их задержать сразу после совершения очередного преступления - незаконного завладения автомобилем марки AUDI Q7.

В ходе проведения неотложных следственных действий по месту жительства фигурантов, а также в местах укрытия похищенного автотранспорта, изъят автомобиль AUDI Q7, 12 комплектов автомобильных номеров, 11 имобилайзеров для автомобилей, заготовки для автомобильных ключей, устройства для подавления сигнала GPS, радиостанции, GPS трекеры, сердцевины замков от автомобилей, части и поврежденные корпуса замков зажигания, 11 ключей к различным маркам автомобилей, страховые полисы, водительские удостоверения и другие документы с фотографиями участников преступной группы, выданные Республикой Польша и Республикой Болгария на других лиц, пистолет ФОРТ, патроны, а также наркотические средства.

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Теперь участники преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в ИВС. Им объявлено подозрения по ч.3 ст. 289 УК Украины. Проверяется причастность задержанных к совершению менее 10 эпизодов незаконного завладения транспортными средствами на территории г. Киева и Киевской области.

Напомним, в Житомире четверо грабителей в масках напали на ювелирную мастерскую, избили ее работника и похитили драгоценности.