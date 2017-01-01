ТЭЦ уже много лет сваливает золу рядом с озерами по улице Здолбуновской.

Сейчас жилые дома приближены к свалке на 160 метров segodnya.ua

В Киеве возникла опасная ситуация на золоотвале ТЭЦ-4 (озеро Горячка).

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Дарницкую РГА.

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Так, из-за отсутствия снега и водного покрова сложилась ситуация, когда на поверхности золоотвала при порыве ветра может возникнуть угроза сдувания пылевых облаков. Тогда в воздух попадут мелкие фракции шлака и золы, которые полетят на жилые дома и объекты инфраструктуры.

Сейчас в городе принимаются меры, чтобы этого не произошло: к золоотвалу прибыли пожарные машины, которые заливают его водой.

“Установлена ​​защитная водяная завеса в воздухе и осуществлен полив водой участков золоотвала и прилегающих территорий“, – сообщили в райадминистрации.

Руководство ТЭЦ обязали усилить полив золоотвала.

Также в Днепровской РГА уточнили, что в случае возникновения угрозы, осложнения ситуации и ухудшения состояния атмосферного воздуха, необходимо ограничить пребывание на открытом воздухе, обеспечить плотное закрытие окон и дверей, а также использовать средства коллективной и индивидуальной защиты.

Как известно, ТЭЦ уже много лет сваливает золу рядом с озерами по ул Здолбуновской.

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“Во время ветра (да и без него) зола разлетается по всему плотно застроенному району. Ею дышат десятки тысяч людей. В домах черные подоконники, окна открывать не рекомендуется категорически. Дышать этой пылью – приближать смерть ударными темпами. Когда золоотвал создавался в 1956 году, его санитарная зона была определена в 2,5 км. Эта местность действительно была глушью без видимых перспектив массовой застройки. Сейчас жилые дома приближены к свалке на 160 метров“, – сообщал Игорь Ляшенко, директор Центра проектных исследований Уровень жизни.

Как сообщалось, в сентябре в киевском озере массово гибла рыба.