Кличко оконфузился, говоря о смертности в больницах

Ранее в интенсивной терапии умирал каждый шестой, а теперь - каждый второй, сказал мэр Киева в эфире телеканала.

Городской голова Киева Виталий Кличко оконфузился в эфире телеканала NewsOne, рассказывая о смертности в интенсивной терапии. Видео опубликовала в Facebook журналист Татьяна Высоцкая.

"Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь - каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни", - сказал мэр Кличко.

"Человек повторяет заученные фразы, не вникая в суть. Поэтому и не осознает, когда что-то искажает и произносит глупости. Так смеяться нам или плакать?" - задается вопросами Высоцкая.

Напомним, в январе с Кличко произошел словесный конфуз на экономическом форуме в Давосе. При обсуждении диджитализации украинской столицы Кличко понадобилось несколько попыток, чтобы все-таки произнести на английском слово "digitalization".

Также сообщалось, что на одном из заседаний Кличко заявил, что раньше "киевляне просыпались без каких-либо разрешений".

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