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Кличко оконфузился, говоря о смертности в больницах

Комментариев: 8
Ранее в интенсивной терапии умирал каждый шестой, а теперь - каждый второй, сказал мэр Киева в эфире телеканала.

Городской голова Киева Виталий Кличко оконфузился в эфире телеканала NewsOne, рассказывая о смертности в интенсивной терапии. Видео опубликовала в Facebook журналист Татьяна Высоцкая.

"Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь - каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни", - сказал мэр Кличко.

"Человек повторяет заученные фразы, не вникая в суть. Поэтому и не осознает, когда что-то искажает и произносит глупости. Так смеяться нам или плакать?" - задается вопросами Высоцкая.

Напомним, в январе с Кличко произошел словесный конфуз на экономическом форуме в Давосе. При обсуждении диджитализации украинской столицы Кличко понадобилось несколько попыток, чтобы все-таки произнести на английском слово "digitalization".

Также сообщалось, что на одном из заседаний Кличко заявил, что раньше "киевляне просыпались без каких-либо разрешений".

 

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Теги: Киев, Кличко, видео, Виталий Кличко, конфуз
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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ВладиславII    22.02.2019, 20:02
Оценка:  0
ВладиславII
Революция гнидности... что тут сказать, к власти пришли подонки со своими клоунами...
Но почему-то совсем не смешно.
Advent1    22.02.2019, 19:40
Оценка:  -1
Advent1
Не, ну Кличко конечно регулярно отжигает, но уж точно не журналистам про него судить, которые такое пишут и говорят, что глаза и уши кровоточат. Клепают на коленке свои материалы, лишь бы шок, скандал, интриги та побольше кликов было
Л_о_л_а    22.02.2019, 19:27
Оценка:  +2
Л_о_л_а
Ну, правду же сказал....
vicinq    22.02.2019, 19:16
Оценка:  -1
vicinq
Нормальные Киевляне оценивают мера по делам ,пиз..нов говорунов и так море в руководстве .По мне так хоть немой хромой рябой Кличко лучший мер Киева из всех кто до него был крапка.
Л_о_л_а    22.02.2019, 19:28
Оценка:  +2
Л_о_л_а
это ты-то нормальный? Иди скачи...тебя еще мало покращила твоя власть
Boxerogos    22.02.2019, 18:57
Оценка:  +2
Boxerogos
А чего удивляться!Он всегда был имбецилом,а потом решил стать боксёром.Но это ему не помогло,отбили башку ему отлично.Сначала съёмки в гей-журнале,потом мэрское кресло...Короче,он на своём месте!))))))))))
tinkerrr    22.02.2019, 18:53
Оценка:  0
tinkerrr
Закомплексовали мужика совсем, и так был косноязычен, а теперь вобще робеет перед микрофоном
Л_о_л_а    22.02.2019, 19:30
Оценка:  +2
Л_о_л_а
А вспомните как майдауны рассказывали какой Кличко умный и что немецкий язык знает досконально....Человек свой родной язык не знает, о каком иностранном они лепетали?
ВладиславII    22.02.2019, 20:03
Оценка:  0
ВладиславII
Так то ж майдауны - им тоже кто-то об этом сказал...
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