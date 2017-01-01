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Суд Киева снял арест с земельного участка на аллее Героев Небесной сотни

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В 2018 году суд наложил арест на земельные участки площадью 0,5353 га.
Проект здания музея
Проект здания музея
Громадське

Печерский районный суд Киева снял арест с земельного участка на аллее Героев Небесной сотни в Киеве. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщается на странице Семьи Героев Небесной сотни в социальной сети Facebook.

"Только что Печерский районный суд снял арест с аллеи Героев Небесной сотни, на которой проводятся следственные эксперименты", - говорится в сообщении.

Таким образом, на этом участке может начаться строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.

Напомним, в ноябре 2018 года Печерский районный суд Киева арестовал земельный участок и запретил строительство музея на аллее Героев Небесной сотни до завершения следственного эксперимента. 

В Киеве начали строить мемориал на аллее Героев Небесной Сотни

 

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Теги: Киев, суд, музей, арест, земельный участок, мемориал, Евромайдан, Небесная сотня
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Источник: korrespondent.net

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