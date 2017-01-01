Злоумышленников подозревают в массовых угонах на территории Киева и области. Они были задержаны вскоре после очередной кражи авто.

Правоохранители задержали в Киеве двоих автоугонщиков, которых подозревают в похищении по меньшей мере 10 авто. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Ранее судимых мужчин задержали непосредственно после угона очередного автомобиля AudiQ7.

По данным правоохранителей, двое ранее судимых мужчин занимались угоном автомобилей с 2018 года. Они использовали устройства для подавления GPS сигналов, GPS трекеры и другую специальную технику. Похищенные автомобили злоумышленники перегоняли в "отстойники", где меняли номера кузова и двигателя, после чего доставляли заказчикам по территории Украины.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов, а также в местах укрытия похищенного автотранспорта, был изъят автомобиль AudiQ7, 12 комплектов автомобильных номеров, 11 имобилайзерив для автомобилей, заготовки для автомобильных ключей, устройства для подавления сигнала GPS, радиостанции, GPS трекеры, сердцевины замков от автомобилей, части и поврежденные корпуса замков зажигания, 11 ключей к различным маркам автомобилей, страховые полисы, водительские удостоверения и другие документы с фотографиями злоумышленников, выданные Республикой Польша и Республикой Болгария на других лиц, пистолет ФОРТ, патроны, а также наркотические средства.

Подозреваемые задержаны, им объявлено о подозрении. Также проверяется причастность задержанных к совершению других угонов на территории Киева и Киевской области.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве задержали автоугонщиков

Напомним, на прошлой неделе также сообщалось о задержании в Киевской области банды автоугонщиков.

Ранее в Киеве угнали кроссовер Honda, принадлежащий замглавы фискальной службы Украины.

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