На Здолбуновской Mazda врезалась в Toyota, после чего отлетела на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen.

В Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием трех автомобилей. Несколько человек пострадали. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает Информатор.

Инцидент произошел накануне около 21:45 на улице Здолбуновской.

По словам водителя Volkswagen, он двигался по Здолбуновской в сторону Днепровской набережной, а Mazda ехала в противоположном направлении. Во время движения Mazda врезалась в Toyota и после этого отлетела в Volkswagen.

В результате аварии пострадал водитель Mazda. Его из машины доставали спасатели, так как он был зажат внутри авто. После чего спасатели передали мужчину медикам, которые госпитализировали его в больницу. Также травмы получил водитель Volkswagen, но госпитализация не потребовалась.

Что стало причиной аварии и виновника - установит следствие. На время аварии движение по Здолбуновской было затруднено. Для проезда была открыта только одна полоса, а встречный поток транспорта объезжал по тротуару. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, спасатели и следственно-оперативная группа.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве столкнулись три авто

Напомним, несколькими днями ранее на трассе Киев-Чоп погиб в ДТП 17-летний водитель без прав.

Также в Киевской области автомобиль врезался в дерево, есть жертвы.

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