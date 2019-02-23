Водитель и один из пассажиров авто сбежали. Еще одного пассажира пришлось вырезать из автомобиля спасателям.

В Киеве "евробляха" влетела на тротуар и сбила пенсионерку

В Киеве "евробляха" влетела на тротуар и сбила пенсионерку

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В Днепровском районе Киева в субботу, 23 февраля, автомобиль Audi A4 вылетел с дороги и врезался в столб. В ДТП пострадали несколько человек, одного из них вырезали спасатели.

Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что авария случилась около 06:30 на улице Алма-Атинской.

По предварительной информации, Audi ехала в сторону улицы Азербайджанской. На повороте перед улицей Волховской авто занесло и отбросило на тротуар, а потом она обогнула столб.

ДТП случилось возле остановки общественного транспорта, где на тот момент находились люди. Влетевшая на тротуар Audi зацепила двоих пожилых женщин. Одна из них не пострадала, а вторую госпитализировали в больницу. Предварительно, у нее травма ноги.

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Свидетели утверждают, что сразу же после аварии водитель и один из пассажиров самостоятельно выбрались из машины и убежали. Еще одному пассажиру понадобилась помощь спасателей, так как его зажало в салоне на заднем сидении. После того, как спасатели вырезали пострадавшего, его передали медикам и госпитализировали в больницу.

Во время отработки района патрульные задержали возможного водителя Audi. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, спасатели и следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщалось, 22 февраля в Днепре с путепровода едва не рухнул троллейбус.