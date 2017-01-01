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ДТП в Киеве: у водителя за рулем случился инсульт

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В столице у водителя Toyota за рулем случился инсульт и он протаранил троллейбус. Мужчину внедорожника госпитализировали.
ДТП в Киеве
ДТП в Киеве
informator.ua

В Киеве в Соломенском районе произошла авария с участием троллейбуса №50 и внедорожника Toyota RAV4. У водителя Toyota случился повторный инсульт, сообщает Информатор.

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Мужчину за рулем внедорожника госпитализировали. ДТП произошло в субботу, 23 февраля, около 22:30.

По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota RAV4 двигался по улице Максимовича в сторону улицы Вильямса. По встречной полосе ехал троллейбус №50, без пассажиров, который направлялся в депо. Во время движения, мужчине за рулем Toyota стало плохо, он потерял управление и врезался в троллейбус.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали водителя внедорожника. По предварительным данным у него случился повторный инсульт. В результате аварии автомобиль Toyota получил серьезные повреждения. У внедорожника разбит правый бок. Троллейбус получил повреждения передней части.

На месте работал экипаж патрульной полиции, скорая и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Напомним, в январе в Киеве за неделю произошло три случая смерти водителя за рулем.

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Теги: автомобили, Киев, ДТП, авария, тролейбус, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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