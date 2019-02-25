Неизвестная женщина попросила у прохожего денег, а когда он отказал - пырнула его ножом. Очевидец рассказал, что часто встречал в этом районе неадекватную особу.

Возле моста Патона в Киеве два солдата Нацгвардии, которые патрулировали территорию, нашли окровавленного мужчину. Он сообщил, что два ножевых ранения ему нанесла неизвестная женщина. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает Информатор.

Раненый мужчина был обнаружен около 21:15 в районе подземного перехода через Надднепрянское шоссе.

Мужчина находился в сознании и рассказал, что к нему подошла неизвестная женщина и попросила денег. Когда он отказал, она достала нож и дважды ударила его в область лопатки.

На место выехала полиция и скорая помощь. Медики оказали ему первую помощь и госпитализировали. Как долго мужчина истекал кровью неизвестно, предварительно, он находился в нетрезвом состоянии.

Потерпевший также рассказал правоохранителиям, что получил ранения находясь на Набережно-Печерской дороге. В свою очередь, один из очевидцев отметил, что в этом районе часто встречал неадекватную женщину, которая с виду похожа на бездомную. По его словам, она просит денег у прохожих и ведет себя агрессивно. Правоохранители взяли показания и осмотрели прилегающую территорию. Обстоятельства происшествия выясняются.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве с ножом напали на мужчину

Напомним, несколькими днями ранее в Киеве проломили голову догхантеру.

А в Бразилии чемпионка по боксу одолела напавшего на нее вора. Финальная стадия борьбы вора и девушки попала на видео.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet