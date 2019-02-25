В Киеве с ножом напали на мужчину
Возле моста Патона в Киеве два солдата Нацгвардии, которые патрулировали территорию, нашли окровавленного мужчину. Он сообщил, что два ножевых ранения ему нанесла неизвестная женщина. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает Информатор.
Раненый мужчина был обнаружен около 21:15 в районе подземного перехода через Надднепрянское шоссе.
Мужчина находился в сознании и рассказал, что к нему подошла неизвестная женщина и попросила денег. Когда он отказал, она достала нож и дважды ударила его в область лопатки.
На место выехала полиция и скорая помощь. Медики оказали ему первую помощь и госпитализировали. Как долго мужчина истекал кровью неизвестно, предварительно, он находился в нетрезвом состоянии.
Потерпевший также рассказал правоохранителиям, что получил ранения находясь на Набережно-Печерской дороге. В свою очередь, один из очевидцев отметил, что в этом районе часто встречал неадекватную женщину, которая с виду похожа на бездомную. По его словам, она просит денег у прохожих и ведет себя агрессивно. Правоохранители взяли показания и осмотрели прилегающую территорию. Обстоятельства происшествия выясняются.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве с ножом напали на мужчину
Напомним, несколькими днями ранее в Киеве проломили голову догхантеру.
А в Бразилии чемпионка по боксу одолела напавшего на нее вора. Финальная стадия борьбы вора и девушки попала на видео.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet