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В Киеве на территории Свято-Покровской церкви произошел пожар

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В Киеве на территории Свято-Покровской церкви произошел пожар
© kiev.informator.ua
Фото 1/5
  • Возгорание возникло ночью
  • Возгорание возникло ночью
  • Возгорание возникло ночью
  • Возгорание возникло ночью
  • Возгорание возникло ночью
В Киеве на территории Свято-Покровской церкви произошел пожар
Возгорание возникло ночью
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В Соломенском районе столицы в понедельник, 25 февраля, около 01:40 произошел пожар. Загорелось здание на территории Свято-покровской церкви.

Как сообщает Информатор.

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Оказалось, что загорелось одноэтажное строение с чердаком. По словам местных жителей, это здание использовалось как подсобное помещение. Оно находилось в нескольких метрах от стен храма, но огонь не успел распространиться. Сооружение сгорело полностью.

Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работало две единицы пожарной техники и около 10 спасателей. Причины возгорания установит следствие.

Как сообщалось 13 февраля, на Прикарпатье сгорел монастырь. 

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Теги: пожар, церковь, Киев, ПЦУ, УПЦ МП
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