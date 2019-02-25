По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Киеве на территории Свято-Покровской церкви произошел пожар

На весь экран Свернуть

В Киеве на территории Свято-Покровской церкви произошел пожар

В Соломенском районе столицы в понедельник, 25 февраля, около 01:40 произошел пожар. Загорелось здание на территории Свято-покровской церкви.

Как сообщает Информатор.

Читай также: Ночью в Белой Церкви сгорел храм УПЦ МП

Оказалось, что загорелось одноэтажное строение с чердаком. По словам местных жителей, это здание использовалось как подсобное помещение. Оно находилось в нескольких метрах от стен храма, но огонь не успел распространиться. Сооружение сгорело полностью.

Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работало две единицы пожарной техники и около 10 спасателей. Причины возгорания установит следствие.

Как сообщалось 13 февраля, на Прикарпатье сгорел монастырь.