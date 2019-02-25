В Киеве на территории Свято-Покровской церкви произошел пожар
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В Киеве на территории Свято-Покровской церкви произошел пожар
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В Киеве на территории Свято-Покровской церкви произошел пожар
Возгорание возникло ночью
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В Соломенском районе столицы в понедельник, 25 февраля, около 01:40 произошел пожар. Загорелось здание на территории Свято-покровской церкви.
Как сообщает Информатор.
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Оказалось, что загорелось одноэтажное строение с чердаком. По словам местных жителей, это здание использовалось как подсобное помещение. Оно находилось в нескольких метрах от стен храма, но огонь не успел распространиться. Сооружение сгорело полностью.
Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работало две единицы пожарной техники и около 10 спасателей. Причины возгорания установит следствие.
Как сообщалось 13 февраля, на Прикарпатье сгорел монастырь.