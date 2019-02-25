В Киеве патрульные обстреляли авто из-за отказа остановиться

За рулем машины была женщина.

Пьяную женщину остановил только забор частного дома скриншот из видео

В Голосеевском районе Киева 24 февраля в 22:40 полицейские остановили автомобиль КИА. Водитель отказалась выходить из машины и пыталась скрыться.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читай также: В Днепре двое мужчин подстрелили с балкона прохожего

Полицейские сделали женщине несколько предупреждений, а затем открыли огонь из табельного оружия. Они выпустили 10 пуль, часть которых попала в машину. Однако женщину остановил только забор частного дома. По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось 23 февраля, на Волыни священник стрелял по односельчанам.