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В Киеве патрульные обстреляли авто из-за отказа остановиться

Комментариев: 17
За рулем машины была женщина.
Пьяную женщину остановил только забор частного дома
Пьяную женщину остановил только забор частного дома
скриншот из видео

В Голосеевском районе Киева 24 февраля в 22:40 полицейские остановили автомобиль КИА. Водитель отказалась выходить из машины и пыталась скрыться.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Полицейские сделали женщине несколько предупреждений, а затем открыли огонь из табельного оружия. Они выпустили 10 пуль, часть которых попала в машину. Однако женщину остановил только забор частного дома. По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось 23 февраля, на Волыни священник стрелял по односельчанам.

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Теги: стрельба, Киев, авто
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Комментариев (17)
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СухарьОК    25.02.2019, 11:43
Оценка:  +1
СухарьОК
а,,,это шум от жены помощника депутата от БПП,там уже весь район об этом говорит.
Владимир291    25.02.2019, 10:51
Оценка:  +5
Владимир291
Когда какая-то пьяная тварь убивает людей целыми семьями на дороге - все орут "куда смотрит полиция"? А когда эта тварь не останавливается и убегает, и её загоняют - то "ой какая плохая полиция, по людям стреляет"?
atos    25.02.2019, 10:44
Оценка:  -3
atos
Женщина за рулём да ещё и на КИА и эти долбоёбы, ничего умнее не придумали, как открыть огонь, ещё раз убеждаюсь, что там одни долбоёбы, а судя по дыркам посреди машины это вообще конченные долбоёбы.
krolikoffnеt    25.02.2019, 10:50
Оценка:  -2
krolikoffnеt
Вы наверное о работе полиции судите по американским сериалам Полиция из США реально ржет над этим кинотворчеством.
Скатиняка    25.02.2019, 11:46
Оценка:  0
Скатиняка
конечно- нужно ее было сразу отпустить и чтоб она убила пару человек на остановке! и вот только тог8да ты начнеш волать куда смотрели копы)))
sv_sim    25.02.2019, 10:37
Оценка:  -3
sv_sim
судя по характеру пулевых отверстий, эти дебилы стреляли не по колесам, а на поражение, под статью козлов
Владимир291    25.02.2019, 10:47
Оценка:  +2
Владимир291
В этом авто могли вывозить в багажнике ТЕБЯ, или твоих детей, с целью выкупа или шантажа. Ты наверное был бы ОЧЕНЬ РАД что бы полиция не попыталась его остановить?
alex-zol    25.02.2019, 10:49
Оценка:  0
alex-zol
тем более не хотел бы оказаться в багажнике)))))
sv_sim    25.02.2019, 11:12
Оценка:  0
sv_sim
Посмотри на пассажирскую дверь. Они бы перевалили всех пассажиров. И только одна дырка а водительской двери. Так что снайперы из них еще те ...
krolikoffnеt    25.02.2019, 10:48
Оценка:  0
krolikoffnеt
А вы когда нибудь стреляли из пистолета ?
sv_sim    25.02.2019, 11:10
Оценка:  -1
sv_sim
КМС по пулевой стрельбе из пистолета, получил за упражнение "Олимпийка" , и сужу по разбросу. Они могли перевалить всех в этом авто, включая пассажиров, машина вся продырявлена. Они явно стрелять не умеют, и за такую стрельбу у них явно нужно отобрать оружие
Скатиняка    25.02.2019, 11:49
Оценка:  +1
Скатиняка
да - нужно отпускать пьяных ушлепков! И пусть она сбивает ваших детей.
Владимир291    25.02.2019, 10:37
Оценка:  +6
Владимир291
Ну и правильно поступили! если бы не загнали эту бычку - она могла бы невинных случайных людей поубивать на дороге. Если все вот такие "быкующие" будут знать что пуля летит быстрее - чем ихнее авто, может начнут вовремя трезветь и умнеть?
Владимир291    25.02.2019, 10:41
Оценка:  +2
Владимир291
Кроме того, откуда полицейским знать - почему авто убегает? В убегающем авто потенциально могли находится взрывчатка или оружие для терракта, наркота, какие-нибудь беглые зеки, едущие с места преступления, или похищенный/убитый человек - которого вывозят спрятать?
atos    25.02.2019, 10:46
Оценка:  -5
atos
Ты случайно не тот мусорской долбоёб который стрелял в человека?
Владимир291    25.02.2019, 10:48
Оценка:  +2
Владимир291
А ты случаем не "откинувшийся зек" или прямо с зоны пишешь?
Скатиняка    25.02.2019, 11:50
Оценка:  +1
Скатиняка
Атос муж этой звезды)))
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