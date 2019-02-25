В Киеве под Кабмином нотариусы провели Всеукраинскую акцию протеста

Нотариусы потребовали отменить переэкзаминацию и уволить должностных лиц Минюста.

В Киеве 25 февраля под стенами Кабмина нотариусы из разных областей провели Всеукраинскую акцию протеста, по предварительным данным собралось около полтысячи митингующих. Одновременно во всех регионах Украины нотариусы, которые не смогли приехать в столицу, присоединились к акции другим способом - они не совершают 25 февраля нотариальные действия. Обнародован полный список требований митингующих.

Об этом сообщает пресс-служба Нотариальной палаты.

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“Нотариальная сообщество выступает против тотальной коррупции в сфере контроля за государственной регистрацией, что является основной причиной рейдерства в Украине. Нотариусы организовали акцию протеста для того, чтобы защитить свои профессиональные права, а также чтобы остановить своевольные действия со стороны органов власти, направленные на сознательное захвата собственности граждан и бизнеса“, - говориться в сообщении.

Акция протеста стала настоящим первым нотариальным вече, в котором приняли участие нотариусы из всех областей Украины.

В Палате сообщили, что в поддержку нотариального сообщества выступили народные депутаты Украины большинстве парламентских фракций, представители профессиональных юридических и других общественных организаций.

Під будівлею Кабінету міністрів України протестують нотаріуси. Вони вимагають скасувати вимогу уряду проходити переекзаменацію та просять відновити доступ до державних реєстрів pic.twitter.com/WhcizN7yWu — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 февраля 2019 г.

Участники акции приняли резолюцию, в которой Кабинета Министров Украины выдвинуто следующие требования:

1. Обеспечить реформирования нотариата в Украине на основе системы нотариата латинского типа и создание Е-нотариата при непосредственном участии Нотариальной палаты Украины; отказаться от попыток создания “квазинотариата“ (предоставление права совершать нотариальные действия и осуществлять государственную регистрацию “уполномоченным лицам“) и других взвешенных шагов. Восстановить надлежащее финансирование государственного нотариата, обеспечить надлежащее количество государственных нотариусов в отдаленных районах; восстановить работу государственных нотариальных контор, деятельность которых была приостановлена ​​Министерством юстиции Украины за последние пять лет (ликвидировано более 40 держнотконтор);

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2. Немедленно реформировать систему контроля в сфере государственной регистрации, в течение 2-х недель ввести конкретные критерии для осуществления мониторинга регистрационных действий и дифференциацию ответственности (санкций) за нарушение в сфере государственной регистрации, а также разграничить виды ответственности в зависимости от соответствующего вида нарушения, допущенного нотариусом или государственным регистратором (постановление КМУ № 990). Немедленно прекратить применение временной блокировки доступа нотариусов в государственные реестры за технические ошибки и недостатки программного обеспечения государственных реестров, в результате которых нарушаются права граждан их законные права и интересы. Обеспечить участие общественности в процессе рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации; ввести прозрачные механизмы, которые будут обеспечивать процессуальные права жалобщиков, субъектов обжалования в процессе рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (постановления КМУ № 1128, № 990).

3. Отказаться от введенных незаконных форм фактической переекзаменации на право заниматься нотариальной деятельностью путем подтверждения профессиональной компетентности в сферах государственной регистрации (постановление КМУ № 860), которые содержат значительные коррупционные риски при их осуществлении, и отменить незаконный приказ Минюста от 29.12.2018 № 4146/5. Немедленно восстановить доступ в государственные реестры нотариусам, срок временного блокирования доступа у которых истек, без требования прохождения ими незаконного автоматизированного анонимного тестирования и получения сертификатов.

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4. Безотлагательно (в течение недели) создать рабочую группу для разработки изменений в нормативные акты КМУ по выполнению данных требований. В состав рабочей группы привлечь представителей Нотариальной палаты Украины. Привлекать нотариальную палату Украины согласно статье 16 Закона Украины “О нотариате“ к разработке любых нормативно-правовых актов, касающихся профессиональной деятельности нотариусов, обязательно проводить их общественное обсуждение.

5. Освободить от должности должностных лиц Министерства юстиции Украины, ответственных за кризисное состояние государственной политики в сферах государственной регистрации и нотариата, а именно: Первого заместителя Министра юстиции Украины Елену Сукманову; заместителя Министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Ирину Садовскую.

Как сообщалось 24 февраля, на Майдане провели вече за честные выборы.