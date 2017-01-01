Фотограф показал строительство пешеходно-велосипедного моста в центре Киева
В Киеве идут работы по строительству мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками Крещатый и Владимирская горка. Фото с места строительства предоставил Корреспондент.net известный киевский фотограф Павел Пащенко.
Ранее власти столицы сообщали, что на Владимирской горке строительные работы по возведению пешеходно-велосипедного моста начались еще в декабре 2018 года.
Cмотрите фотогалерею: Фотограф показал строительство пешеходно-велосипедного моста в центре Киева
Новый мост, который соединит парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов, планируют построить и открыть в конце весны текущего года.
Cмотрите фотогалерею: Фотограф показал строительство пешеходно-велосипедного моста в центре Киева
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