Фотограф показал строительство пешеходно-велосипедного моста в центре Киева

Пешеходно-велосипедный мост должен соединить Владимирскую горку и Арку Дружбы народов. Его планируют открыть в конце весны текущего года.

В Киеве идут работы по строительству мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками Крещатый и Владимирская горка. Фото с места строительства предоставил Корреспондент.net известный киевский фотограф Павел Пащенко.

Ранее власти столицы сообщали, что на Владимирской горке строительные работы по возведению пешеходно-велосипедного моста начались еще в декабре 2018 года.

Новый мост, который соединит парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов, планируют построить и открыть в конце весны текущего года.

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