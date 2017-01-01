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Фотограф показал строительство пешеходно-велосипедного моста в центре Киева

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Пешеходно-велосипедный мост должен соединить Владимирскую горку и Арку Дружбы народов. Его планируют открыть в конце весны текущего года.
Новый пешеходно-велосипедный мост в центре Киева
Новый пешеходно-велосипедный мост в центре Киева
Павел Пащенко

В Киеве идут работы по строительству мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками Крещатый и Владимирская горка. Фото с места строительства предоставил Корреспондент.net известный киевский фотограф Павел Пащенко.

Ранее власти столицы сообщали, что на Владимирской горке строительные работы по возведению пешеходно-велосипедного моста начались еще в декабре 2018 года.

Новый мост, который соединит парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов, планируют построить и открыть в конце весны текущего года.

 
Как сообщалось, мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов в Киеве должны были построить к проведению Евровидения в украинской столице в 2017 году. 
 
 

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Теги: Киев, мост, фото, строительство, Пешеходный мост, фото новости, фотоновости
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Источник: korrespondent.net

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