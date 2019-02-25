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В Киеве школьник умер после падения из окна многоэтажки

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Подросток выпрыгнул из окна шестого этажа многоэтажки на улице Салютная, 15. От полученных травм школьник умер в скорой.
Подросток выпрыгнул из окна шестого этажа дома на улице Салютная, 15
Подросток выпрыгнул из окна шестого этажа дома на улице Салютная, 15
kiev.informator.ua

В Киеве в понедельник, 25 февраля, подросток выпрыгнул из окна шестого этажа девятиэтажного дома на улице Салютная, 15. От полученных травм школьник скончался по дороге в больницу, сообщает Информатор.

По предварительной информации, погибшему было 15 лет. Парень выпрыгнул из окна парадного, который находится между шестым и седьмым этажами. Известно, что сначала подросток упал на козырек парадного, а после этого - на асфальт.

 

 

"На место прибыли медики, однако пострадавший скончался в карете «скорой». Что стало причиной такого поступка - неизвестно. Также неизвестно, проживал ли мальчик в этом доме", - говорится в сообщении.

Указано, что на месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняются.

Ранее в Днепровском районе Киева нашли труп мужчины, который предварительно совершил самоубийство.

Также сообщалось, что в Мариуполе на Морском бульваре 34-летний мужчина выпрыгнул из окна жилого дома на пятом этаже и погиб.

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Теги: Киев, самоубийство, видео, подросток, фото, подростки, школьники, суицид, самоубийца
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Источник: korrespondent.net

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