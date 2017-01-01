В Киеве задержаны пять торговцев наркотиками

Правоохранители задержали двух мужчин и трех женщин, которые занимались наркосбытом. Местонахождение еще двух человек устанавливается.

Сотрудники прокуратуры и полиции разоблачили группу лиц, которые на протяжении длительного времени занимались сбытом наркотика метадона на территории Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

По результатам проведения ряда следственных действий и нескольких этапов оперативных закупок в порядке ст. 208 УПК Украины задержали пять человек (двух мужчин и трех женщин), которые занимались наркосбытом. Местонахождение еще двух человек устанавливается.

Во время обысков у фигурантов изъято пакеты и свертки с порошкообразным веществом. Кроме того, задокументирован факт сбыта злоумышленниками наркотических средств через "закладки".

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В настоящее время решается вопрос об уведомлении всем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Ранее на Львовщине задержали 38-летнего местного жителя, который наладил контрабандную поставку в Украину наркотиков и психотропных веществ из Западной Европы в особо крупных размерах.

Также сообщалось, что в Кривом Роге обнаружили нарколабораторию для изготовления наркотических средств пяти видов.

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