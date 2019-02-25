Плиты с фасада отеля Киев падают на прохожих

До инцидента с прохожей, никакого ограждения около обрушившегося фасада не было.

В правительственном квартале столицы в понедельник, 25 февраля, часть фасада отеля Киев чуть не упала прохожей на голову. К счастью, женщина не пострадала и отделалась испугом.

Об этом сообщает Информатор.

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Здание наиболее повреждено на пересечении улиц Грушевского и Липской. Как сообщили очевидцы, женщина проходила по улице Грушевского и в метре от нее обвалился камень с фасада отеля. Как оказалось, реконструкцию уже начали со стороны центрального входа.

Администрация затрудняется сказать, какое количество времени займет ремонт. Но обещает, что проблему ликвидируют в кратчайшие сроки. Кроме того, сотрудники отеля сообщили, что небезопасная территория ограждена уже несколько дней.

Хотя очевидцы запечатлели это место 25 февраля днем - на фото можно заметить, что до инцидента с прохожей, никакого ограждения около обрушившегося фасада не было.

Во второй половине дня 25 февраля по периметру всей территории натянули ленту и развесили объявления “Осторожно, падают камни“.

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"Но проходить рядом с обваливающимся фасадом все равно стоит аккуратно, так как со стороны Грушевского оградить небезопасный участок достаточно сложно. А лучше вообще перейти дорогу на противоположную часть улицы, чтобы точно обезопасить себя от падения плиты на голову", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось в ноябре, в Одессе упавший кусок фасада попал мужчине в лицо.