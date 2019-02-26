В Киеве подозреваемый в убийстве лихо обманул полицейских и сбежал

Подозреваемый в убийства своего товарища мужчина прикинулся мертвым и сбежал от сотрудников полиции.

Вчера вечером в Соломенском районе столицы женщина нашла у себя в квартире тело своего сожителя, а также незнакомого мужчины, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Женщина была напугана и выбежала из квартиры, чтоб вызвать полицию и позвать кого-то на помощь. После того, как женщина вернулась в квартиру, она заметила, что незнакомый мужчина, который еще минуту назад лежал неподвижно, на самом деле находится в сознании.

Читай также: Популярный российский медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым

Он накинулся на женщину с ножом, а потом скрылся с рюкзаком ее убитого сожителя.

К счастью, женщина выжила и даже сумела описать нападающего. Через несколько часов полицейские задержали мужчину с рюкзаком и ножом в руках.

Оказалось, мужчины выпивали. В ходе застолья между ними возник спор, который закончился поножовщиной и убийством. Правоохранительные органы продолжают следственные действия на месте убийства.

Читай также: Националисты требуют направить ноту протеста в Польшу

Напомним, стало известно имя кандидата в президенты, которого угрожали убить. Угрожала кандидату в президенты Владимиру Зеленскому 26-летняя жительница Львова. Звонила она с телефона отца.