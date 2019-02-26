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В Киеве подозреваемый в убийстве лихо обманул полицейских и сбежал

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Подозреваемый в убийства своего товарища мужчина прикинулся мертвым и сбежал от сотрудников полиции.
Убийца украл одежду своей жертвы
Убийца украл одежду своей жертвы
kyiv.npu.gov.ua

Вчера вечером в Соломенском районе столицы женщина нашла у себя в квартире тело своего сожителя, а также незнакомого мужчины, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Женщина была напугана и выбежала из квартиры, чтоб вызвать полицию и позвать кого-то на помощь. После того, как женщина вернулась в квартиру, она заметила, что незнакомый мужчина, который еще минуту назад лежал неподвижно, на самом деле находится в сознании.

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Он накинулся на женщину с ножом, а потом скрылся с рюкзаком ее убитого сожителя.

К счастью, женщина выжила и даже сумела описать нападающего. Через несколько часов полицейские задержали мужчину с рюкзаком и ножом в руках.

Оказалось, мужчины выпивали. В ходе застолья между ними возник спор, который закончился поножовщиной и убийством. Правоохранительные органы продолжают следственные действия на месте убийства.

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Напомним, стало известно имя кандидата в президенты, которого угрожали убить. Угрожала кандидату в президенты Владимиру Зеленскому 26-летняя жительница Львова. Звонила она с телефона отца. 

 

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Теги: убийство, полиция, поножовщина, Киев, столица
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Комментариев (1)
Kostos    26.02.2019, 12:13
Оценка:  0
Kostos
На БМ статьи пишут марсиане, не иначе
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