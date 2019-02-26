В Киеве рухнул пешеходный мост

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы.

В Шевченковском районе Киева на территории Института педиатрии на улице Платона Майбороды, 8. произошло полное обрушение пешеходного моста, кторый проходил над оврагом.

Об этом сообщил Информатор.

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Сообщается, что после обвала конструкция моста сильно деформировалась и он полностью непригоден для пользования.

"Раньше по этому мосту люди проходили в здание института. Но со временем опоры, бетон и металлоконструкции изрядно потрепались, по нему было видно, что он в любой момент может упасть вниз", - говорится в сообщении.

По счастливой случайности по переправе никто не шел в момент обрушения, потому пострадала только инфраструктура города. Пока восстановительные работы не ведутся, мост закрыт.

Как сообщалось, во временно неподконтрольном украинской власти Донецке 1 января обрушился железнодорожный мост через автомобильную дорогу Славянск - Донецк - Мариуполь.