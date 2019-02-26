Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве рухнул пешеходный мост

Комментариев: 4
Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы.
В Киеве рухнул пешеходный мост
© kiev.informator.ua
Фото 1/9
  • Пока восстановительные работы не ведутся, мост закрыт
  • Пока восстановительные работы не ведутся, мост закрыт
  • Пока восстановительные работы не ведутся, мост закрыт
  • Пока восстановительные работы не ведутся, мост закрыт
  • Пока восстановительные работы не ведутся, мост закрыт
  • Пока восстановительные работы не ведутся, мост закрыт
  • Пока восстановительные работы не ведутся, мост закрыт
  • Пока восстановительные работы не ведутся, мост закрыт
  • Пока восстановительные работы не ведутся, мост закрыт
В Киеве рухнул пешеходный мост
Пока восстановительные работы не ведутся, мост закрыт
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Шевченковском районе Киева на территории Института педиатрии на улице Платона Майбороды, 8. произошло полное обрушение пешеходного моста, кторый проходил над оврагом.

Об этом сообщил Информатор.

Читай также: В Китае рухнул канатный мост с туристами

Сообщается, что после обвала конструкция моста сильно деформировалась и он полностью непригоден для пользования.

"Раньше по этому мосту люди проходили в здание института. Но со временем опоры, бетон и металлоконструкции изрядно потрепались, по нему было видно, что он в любой момент может упасть вниз", - говорится в сообщении.

По счастливой случайности по переправе никто не шел в момент обрушения, потому пострадала только инфраструктура города. Пока восстановительные работы не ведутся, мост закрыт.

Как сообщалось, во временно неподконтрольном украинской власти Донецке 1 января обрушился железнодорожный мост через автомобильную дорогу Славянск - Донецк - Мариуполь.

Поделись:
Теги: мост, Киев, обрушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
SEMPENTY    26.02.2019, 13:37
Оценка:  -1
SEMPENTY
Слава херу кличко.
ВосставшийИзБана    26.02.2019, 13:47
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Это - территория детской больницы. Реформы Супрун в действии.
Gagarinn    26.02.2019, 13:50
Оценка:  0
Gagarinn
Если рожающих мам считать детьми, тогда это детская больница
ВосставшийИзБана    26.02.2019, 13:21
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
В Киеве рухнул пешеходный мост на территории института 19 февраля, 14:25

Вы об этом уже писали ровно неделю назад. Я так понимаю, больше писать не о чем. Больше ничего плохого в Киеве не происходит. Поэтому нужно освещать припавшие пылью события.
Gagarinn    26.02.2019, 13:49
Оценка:  0
Gagarinn
Рашиские троли в тот день уже бухали и новость не заметили.
Надо повторить
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь