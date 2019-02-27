Самосуд в Киеве: Наркоторговца привязали к столбу

В роли “карателей“ выступили активисты молодежного крыла Молодая кровь организации Щит и меч.

В центре Киева группа активистов привязала к столбу молодого парня, который признался им в том, что торгует наркотиками.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице Киев Оперативный.

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Как утверждается, в роли “карателей“ на видео выступают активисты молодежного крыла Молодая кровь организации Щит и меч.

На видео можно увидеть, как задержанный на Контрактовой площади активистами парень говорит, что ему 18 лет, он уже полторы недели продает амфетамин, а также сам употребляет его.

“После незначительной профилактической беседы они (активисты, – прим. ред.) привязали дилера к столбу и скормили ему его же вещества. Как думаете, такое проявление самосуда уместно в современном мире?“, – говорится в подписи к видео.

Как сообщалось в августе 2018 года, Деснянский райсуд Чернигова назначил мужчине, которого ранее члены Национальных дружин привязали к столбу, наказание в виде штрафа в 352 гривны и 50 часов общественных работ за то, что он бросал бутылки в стелу Героев Небесной сотни.

Стоит отметить, что в фильме Сергея Лозницы Донбасс, подобная сцена показана как апогей обесчеловечивания - военнопленного украинского солдата привязали к столбу и предоставили его толпе.