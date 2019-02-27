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Самосуд в Киеве: Наркоторговца привязали к столбу

Комментариев: 7
В роли “карателей“ выступили активисты молодежного крыла Молодая кровь организации Щит и меч.
Задержанному парню 18 лет
Задержанному парню 18 лет
скриншот из видео

В центре Киева группа активистов привязала к столбу молодого парня, который признался им в том, что торгует наркотиками.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице Киев Оперативный.

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Как утверждается, в роли “карателей“ на видео выступают активисты молодежного крыла Молодая кровь организации Щит и меч.

На видео можно увидеть, как задержанный на Контрактовой площади активистами парень говорит, что ему 18 лет, он уже полторы недели продает амфетамин, а также сам употребляет его.

“После незначительной профилактической беседы они (активисты, – прим. ред.) привязали дилера к столбу и скормили ему его же вещества. Как думаете, такое проявление самосуда уместно в современном мире?“, – говорится в подписи к видео.

Как сообщалось в августе 2018 года, Деснянский райсуд Чернигова назначил мужчине, которого ранее члены Национальных дружин привязали к столбу, наказание в виде штрафа в 352 гривны и 50 часов общественных работ за то, что он бросал бутылки в стелу Героев Небесной сотни.

Стоит отметить, что в фильме Сергея Лозницы Донбасс, подобная сцена показана как апогей обесчеловечивания - военнопленного украинского солдата привязали к столбу и предоставили его толпе.

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Теги: наркотики, самосуд, Киев, привязали к столбу
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Комментариев (7)
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темп    27.02.2019, 09:43
Оценка:  0
темп
Чем вы лучше его? Каратели и фашисты. Для этого есть полиция. Кто вам дал право издеваться над человеком??? За это статья положена. Тоже мне герои толпой налетели... Бесят такие Тимур и его команда
FPN    27.02.2019, 09:28
Оценка:  -1
FPN
СТРАНА, В КОТОРОЙ ОСТАНУТСЯ СТАРИКИ И НАРКОМАНЫ!!!!
Coюзник    27.02.2019, 09:34
Оценка:  -1
Coюзник
тебе из-за поребрика виднее.
Coюзник    27.02.2019, 09:36
Оценка:  -1
Coюзник
Рекомендую когда приедешь (случайно) в Украину сходи на то место которое описывается в статье Конртактову площу ... и увидишь реальное будущее Украины
Coюзник    27.02.2019, 09:25
Оценка:  +1
Coюзник
Наркотики это зло!!! но здесь на лицо пацан залез на чужую территорию и его заказали активистам ...
ptica-govorun    27.02.2019, 09:04
Оценка:  +5
ptica-govorun
Ну блин, наркоторговца нашли.
Поехали бы лучше на Троещину, там реально процветает это дело.
Так наверное страшно трогать реальных уголовников?
FPN    27.02.2019, 09:27
Оценка:  +3
FPN
И ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ЭТОМ ПОЛИЦАИ И АПТЕКИ.
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