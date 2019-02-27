В Киеве пожар охватил историческое здание

В столице пожар чуть не уничтожил здание, которое представляет историческую ценность.

Сегодня утром стало известно, что в Киеве по улице Сечевых Стрельцов, 91 загорелось историческое здание, которое возвели еще в 1902 году. О пожаре в Facebook сообщила Елена Терещенко.

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Оказывается, здание раньше служило изолятором временного содержания преступников. Позже там находилось отделение милиции. С 2016 года здание фактически пустует, но представляет огромную архитектурную ценность, объясняют эксперты.

Спасатели сообщили, что уже к 11:00 пожар удалось полностью ликвидировать. О причинах возникновения пока говорить рано. На месте работают эксперты.

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Между тем, депутат Елена Терещенко говорит о том, что это был умышленный поджог. К слову, здание до сих пор не включили в список объектов культурного наследия. Женщина пишет, что это уже не первая попытка уничтожить здание, а значит земельным участком заинтересовались серьезные люди.

Напомним, ранее под Одессой горели туристические базы. Огонь уничтожил около двух десятков зданий.