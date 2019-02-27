Жители Ирпеня пикетировали киевскую ОГА

Ирпенцы требовали отставки главы облполиции Ценова и перевыборов.

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В столице здание Киевской облгосадминистрации и Киевскую областную прокуратуру пикетировали активисты нескольких различных организаций города Ирпень Киевской области.

Об этом сообщают Українські новини.

Около 250 участников акции требовали от областных властей прекратить поддержку незаконной хаотической застройки города, а также привлечь к ответственности причастных к ней местных чиновников. В частности, главу областной полиции Дмитрия Ценова. К протестующим присоединился народный депутат Павел Кишкарь.

Участники акции держали в руках плакаты: Требуем остановить беззаконие в Ирпене; В Приирпенье бьют активистов и жгут их автомобили; Ценова в отставку; Банда Карплюка уничтожает Ирпень; Карплюк и Ценов = Ирпенское Чикаго; Карплюк уничтожает леса и пойму Ирпеня; Терещук, когда выборы в Ирпене.

Организаторы пикета отмечают, что своими действиями хотят привлечь внимание областной власти к проблематике города.

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“В Ирпене ни для кого не секрет, что за незаконной хаотической застройкой стоит бывший мэр Владимир Карплюк, которому по сути подотчетны большинство застройщиков. А уголовные дела, возбужденные по факту незаконного выделения земли, уничтожения зеленых зон, нарушений экологического законодательства и схем по минимизации налогообложения - не двигаются. Поскольку глава Киевской облполиции Ценов активно поддерживает Карплюка и его команду, и очевидно - не безоплатно“, - отметил правозащитник и депутат горсовета Ирпеня Лаврентий Кухалейшвили.

Он активно выступал против застройки поймы речки Ирпень, после одной из акций неизвестные сожгли его автомобиль, Кухалейшвили обвиняет в этом Карплюка и его окружение.

Юрист Сергей Гапон, который представляет интересы активистов, защищающих Ирпень от застройки, добавил, что среди требований акций было также проведение досрочных выборов мэра и городского совета в Ирпене.

Как сообщалось 27 октября, в Ирпене напали на застройщика.

Как сообщалось 18 июля, перед домом Луценко “похоронили“ Конституцию - жители Приирпенья требовали расследования дел, открытых против Ирпинского мэра и его команды.