В центре Киева массово убирают рекламные конструкции

В КГГА отметили, что у предпринимателей было время привести все свои рекламные конструкции в порядок.

На улице Ярославской демонтировано 145 незаконных рекламных средств. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов, информирует в среду, 27 февраля, пресс-служба ведомства.

Так, на ул. Ярославской демонтировано 26 баннеров, 82 вывески, три электронных табло, 25 кронштейнов, восемь временных выносных специальных конструкций, один холдер.

"Порядок размещения вывесок в городе действует уже почти два года, поэтому у предпринимателей было время привести все свои рекламные конструкции в порядок. Тем более, в прошлом году мы запустили онлайн-сервис оформления вывесок. Этот механизм разработан для того, чтобы каждый предприниматель мог сэкономить свое время и просто, сидя дома, отправить заявку в режиме онлайн. В свою очередь, рабочий орган в течение 10 рабочих дней принимает решение о соответствии или несоответствии вывески установленным требованиям и информирует заявителя", - отметил Смирнов.

Подать заявку можно по ссылке. Вход в систему осуществляется с помощью личной ЭЦП (электронная цифровая подпись).

Александр Смирнов также отметил, что принцип работы тот же, что и при обычном представлении заявлений. Предприниматель оставляет заявление о размещении вывески и пакет необходимых документов только уже в электронном виде, а поездка в разрешительный центр не является обязательной.

Ресурс позволяет отслеживать статус заявки. После проверки Управлением соответствии поданного заявления всем действующим требованиям принимается решение о соответствии или несоответствии вывески требованиям Порядка размещения вывесок в городе Киеве и направляется уведомление. Если вывеска не соответствует требованиям Порядка размещения вывесок, в сообщении четко указываются несоответствия и сроки по их устранению.

"Еще раз подчеркиваю: этот ресурс позволяет подать заявку именно на установление вывесок. Другие рекламные конструкции будут обрабатываться в обычном режиме", - добавил Смирнов.

Также начальник Управления отметил, что это не первый демонтаж в историческом центре Киева за последние месяцы.

"Недавно мы закончили демонтаж на ул. Пушкинской - 225 рекламных средств. Также демонтировали 180 незаконных рекламных средств на ул. Прорезная, Ярославов Вал - демонтировано 332 единицы, а Нижний и Верхний Валы вообще демонтирована 621 рекламная конструкция! Следующая очередь за ул. Саксаганского", - добавил Смирнов.

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