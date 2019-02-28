В центре Киева проходит митинг с требованием импичмента Порошенко

Из-за митинга проезд по улице Грушевского перекрыт.

В Киеве четверг, 28 февраля, проходит митинг с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Апостроф.

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Протест проходит в центре столицы на улице Михаила Грушевского. Для участия в нем вышли около 250 человек - в основном пенсионеры. Также митингующих сопровождают несколько десятков полицейских, которые следят за безопасностью и порядком.

Из-за митинга дорога по улице перекрыта.

“Люди идут по проезжей части скандируя: “Нам потрібен новий президент, який знищить корупцію“. Они направляются от стадиона имени Валерия Лобановского вверх по улице Грушевского“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 26 февраля партия Тимошенко начинает процедуру импичмента президента Порошенко.

Напомним,

в Украине снова заговорили о коррупционных схемах в оборонной сфере. Журналисты Bihus.info установили, что сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский – близкий друг и бизнес-партнер президента Петра Порошенко. По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, гособоронные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна Укроборонпром знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.