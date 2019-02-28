В столице неизвестные подожгли автомобиль прокурора

Группа неизвестных подожгли личный автомобиль сотрудника прокуратуры Киева. Авто серьезно пострадало.

Происшествие случилось на проспекте Науки в Киеве сегодня ночью. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах Киева.

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Известно, что злоумышленники подожгли автомобиль марки Audi A6. По предварительным данным, автомобиль принадлежит одному из прокуроров Киевской прокуратуры.

Следователь Голосеевского районного отдела полиции возбудил уголовное дело по факту умышленной порчи имущества. Информации о том, чью именно машину подожгли пока нет.

Вследствие поджога серьезно пострадал моторный отсек автомобиля. Вероятно, ремонту транспортное средства может не подлежать.

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На месте происшествия работают эксперты. Виновников поджога уже ищут.

Напомним, стало известно, сколько зарабатывают сотрудники ЦИК. За прошлый месяц самая высокая зарплата была у двоих сотрудников. Они получили больше 200 тысяч гривен.