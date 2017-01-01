На Оболони прогремел взрыв: В авто кинули гранату

Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда.

В Киеве на Оболони 28 февраля прозвучал мощный взрыв. По предварительной информации, неизвестные подкинули гранату в автомобиль.

Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Instagram.

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“Жители района услышали мощный взрыв около 11:30. Взорвалась граната в автомобиле на проспекте Героев Сталинграда, 24а“, - говорится в сообщении.

Также уточняется, что владельца автомобиля госпитализировали в клинику. Детали события уточняются.

Как сообщалось 26 февраля, в Одессе бывший атошник после ссоры с матерью подорвался на гранате.