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На Оболони прогремел взрыв: В авто кинули гранату

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Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда.
Детали инцидента уточняются
Детали инцидента уточняются
ukranews.com

В Киеве на Оболони 28 февраля прозвучал мощный взрыв. По предварительной информации, неизвестные подкинули гранату в автомобиль.

Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Instagram.

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“Жители района услышали мощный взрыв около 11:30. Взорвалась граната в автомобиле на проспекте Героев Сталинграда, 24а“, - говорится в сообщении.

Также уточняется, что владельца автомобиля госпитализировали в клинику. Детали события уточняются.

Как сообщалось 26 февраля, в Одессе бывший атошник после ссоры с матерью подорвался на гранате.

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Теги: взрыв, граната, Оболонь, Киев
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