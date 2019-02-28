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Змея в квартире: пресмыкающееся пробралось в дом киевлянина

Комментариев: 3
Киевлянин нашел в своей квартире ядовитую змею. К счастью, рептилия никому не навредила.
Лучистый полоз пробрался в квартиру
Лучистый полоз пробрался в квартиру
facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Инцидент случился в одной из квартир обычной многоэтажки по улице Бальзака в Киеве, рассказали в Киевской службе спасения животных.

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Неожиданно киевлянин обнаружил в своей квартире настоящую змею. Позже оказалось, что это лучистый полоз, но оставалось загадкой то, откуда он взялся.

Сотрудники Киевской службы спасения животных словили рептилию и забрали с собой на хранение. Уже на следующий день объявился владелец опасной змеи.

Оказалось, что лучистый полоз сбежал из террариума соседней квартиры. Потом через вентиляцию пробрался в квартиру рядом.

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Змею вернули хозяевам, которые пообещали, что подобного бегства их любимца больше не будет.

Напомним, ранее змея пролетела в обуви туристки 15 000 км. Пресмыкающееся пробралось в мокасин путешественницы и “прокатилось“ на самолете из Австралии в Шотландию.

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Теги: рептилия, змея, квартира, террариум
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Комментариев (3)
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ГунВсемогущий    28.02.2019, 16:12
Оценка:  +2
ГунВсемогущий
Полозы не бывают ядовитыми!
prontozaurus    28.02.2019, 16:18
Оценка:  0
prontozaurus
Але спроба вбивства сусіда з метою заволодіння його житлоплощею наявна.
prontozaurus    28.02.2019, 16:09
Оценка:  0
prontozaurus
Це спроба суто английського вбивства аля Конан Дойл.
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