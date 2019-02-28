Змея в квартире: пресмыкающееся пробралось в дом киевлянина

Киевлянин нашел в своей квартире ядовитую змею. К счастью, рептилия никому не навредила.

Инцидент случился в одной из квартир обычной многоэтажки по улице Бальзака в Киеве, рассказали в Киевской службе спасения животных.

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Неожиданно киевлянин обнаружил в своей квартире настоящую змею. Позже оказалось, что это лучистый полоз, но оставалось загадкой то, откуда он взялся.

Сотрудники Киевской службы спасения животных словили рептилию и забрали с собой на хранение. Уже на следующий день объявился владелец опасной змеи.

Оказалось, что лучистый полоз сбежал из террариума соседней квартиры. Потом через вентиляцию пробрался в квартиру рядом.

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Змею вернули хозяевам, которые пообещали, что подобного бегства их любимца больше не будет.

Напомним, ранее змея пролетела в обуви туристки 15 000 км. Пресмыкающееся пробралось в мокасин путешественницы и “прокатилось“ на самолете из Австралии в Шотландию.