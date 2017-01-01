Киевские депутаты от Свободы и Батькивщины "забили" на социальные вопросы

Депутаты Киевского городского совета от "Свободы" и "Батькивщины" отказываются принимать важные для киевлян социальные вопросы. Об этом стало известно во время заседания Киевсовета, которое в прямом эфире транслирует телеканал "Киев".

Заседание Киевсовета 28 февраля началось с того, что депутаты от фракций "Свобода" и "Батькивщина" сделали политические заявления. В частности, выступили глава фракции "Свобода" Юрий Сиротюк и руководитель фракции "Батькивщина" Татьяна Мелихова.

После политических заявлений депутаты занимались, чем угодно, но не работой в сессионном зале. Отметим, что у "Батькивщины" во фракции состоит 17 депутатов, у "Свободы" – 14. Их как раз не хватало для нужных 61 голоса, чтобы важные решения были приняты.

В итоге целых четыре часа городским депутата понадобилось, чтобы только принять повестку дня. Как сказал секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, у депутатов начался предвыборный сезон и "работать они без личного присутствия Кличко просто не хотят". Мэр Виталий Кличко, напомним, находится на международном конгрессе мэров в Израиле и потому не присутствует в зале.

Отметим, что в повестке дня Киевсовета много вопросов, крайне важных для киевлян. Например, городские избранники планируют принять программу "Турбота. Назустріч киянам на 2019-2021 годы". По этой программе город финансирует такие важные вопросы, как выплаты героям АТО, содержание малоимущих, уход за инвалидами, выплаты адресной материальной помощи, продажа социального хлеба, социальных лекарств, проезд льготников в общественном транспорте.

В повестке дня также значится создание коммунального садика на улице Березняковской, 26А, который Генеральная прокуратура вернула в собственность города, утверждение программы "Социальное партнерство", возвращение 1 гектара земли в парке "Юность" в городскую собственность.

Все эти вопросы по состоянию на 16:00 городские депутаты еще не рассматривали. И, возможно, большую часть из них не успеют принять сегодня.