Киевлянам назвали основную причину отказа в назначении субсидий

Просрочка оплаты услуг ЖКХ является наиболее распространенной причиной отказа в субсидии, отметили в КГГА.

Наиболее распространенной причиной отказа в назначении жилищной субсидии является наличие просроченной свыше двух месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан. Об этом говорится в ответе КГГА на соответствующий запрос, пишет УНН в четверг, 28 февраля.

Также часто в предоставлении субсидии отказывают из-за неправильно заполненного заявления о назначении жилищной субсидии и деклараций о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением помощи.

Кроме того, причиной для отказа в субсидии может стать неуплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального, суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии.

Еще одной причиной является неуплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального, суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, и в это время лицо находилось за рубежом совокупно более 60 дней.

Напомним, по данным Госстата, в Украине стало меньше получателей субсидий.

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