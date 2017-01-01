В Киеве за пытки утюгом задержанного экс-милиционерам дали условный срок

Двое бывших сотрудника Святошинского райотдела милиции избивали и пытали разогретым утюгом задержанного.

В Киеве за пытки утюгом задержанного экс-милиционерам дали по 5 лет условно Владислав Содель

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно двух бывших милиционеров Романа Бакуна и Андрей Иванченко за избиение и применение пыток к задержанному с использованием разогретого утюга в Святошинском районном отделе милиции Киева. Об этом говорится в материалах суда.

Указано, что майор Бакун и лейтенант Иванченко работали оперуполномоченными уголовного розыска Святошинского райотдела милиции и 20 сентября 2011 года задержали гражданина Валерия Гончарова, которого заподозрили в продаже наркотиков.

Они доставили его в райотдел и начали избивать мужчину с целью получения признательных показаний в деле об убийстве двух девушек в Киеве. При этом они подвесили задержанного на палку с заведенными за спину руками. Не получив признательных показаний, оперуполномоченные положили подозреваемого на стол в служебном кабинете и начали прикладывать к его спине разогретый утюг. После пыток задержанный Гончаров был возвращен в камеру.

Милиционерам было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти сотрудником правоохранительного органа) Уговлоного кодекса. Около семи лет подозреваемые были в розыске, их задержали в Киеве в сентябре 2018 года. В декабре 2018 года майор Бакун был приговорен к 5 годам тюрьмы и освобожден от наказания с испытательным сроком 3 года.

В феврале текущего года аналогичный приговор получил лейтенант Иванченко. Оба приговора вынесены на основании соглашений о признании вины. Указано, что потерпевший Гончаров поддержал заключение таких соглашений с обвиняемыми экс-милиционерами.

Как сообщалось, в Киеве экс-милиционеры пытали людей утюгом. Мужчин подозревают в применении физического насилия и пытках с применением разогретого утюга по отношению к задержанному.

Также сообщалось, что виновник гибели в ДТП четырех человек вышел на свободу через полтора года. Бывший полицейский за смертельное ДТП получил семь лет тюрьмы, но отсидел только полтора года и досрочно вышел из колонии.

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