На Теремках предлагают снести памятник Дружбы

Зарегистрирована соответствующая петиция.

В мэрию столицы обратились с инициативой демонтировать памятник Дружбы между Киевом и Москвой, установленный на улице Якубовского на жилмассиве Теремки.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.

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“Такую петицию уже зарегистрировали на сайте Киевского городского совета, теперь нужно, чтобы она набрала 10000 голосов за 90 дней“, говорится в сообщении.

На месте монумента автор петиции предлагает установить памятник героям АТО или другую патриотическую скульптуру, будет прославлять украинский и напоминать о сложных временах и борьбу за независимость.

Как сообщалось, 11 декабря был опубликован закон о разрыве Договора о дружбе с РФ.