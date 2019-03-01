На Теремках предлагают снести памятник Дружбы
Зарегистрирована соответствующая петиция.
В мэрию столицы обратились с инициативой демонтировать памятник Дружбы между Киевом и Москвой, установленный на улице Якубовского на жилмассиве Теремки.
Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.
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“Такую петицию уже зарегистрировали на сайте Киевского городского совета, теперь нужно, чтобы она набрала 10000 голосов за 90 дней“, говорится в сообщении.
На месте монумента автор петиции предлагает установить памятник героям АТО или другую патриотическую скульптуру, будет прославлять украинский и напоминать о сложных временах и борьбу за независимость.
Как сообщалось, 11 декабря был опубликован закон о разрыве Договора о дружбе с РФ.