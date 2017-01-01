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В Киевской области мужчина угрожал копам гранатой

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Сотрудники полиции Киевской области нашли мужчину, который угрожал им гранатой. Мужчина арестован.
Мужчину подозревают в тяжком преступлении
Мужчину подозревают в тяжком преступлении
kv.npu.gov.ua

Оперативники разыскивали 43-летнего жителя Киево-Святошинского района, который скрывался от органов досудебного расследования. Мужчину подозревают в причастности к тяжкому преступлению, поэтому он находился в розыске. Когда полицейские нашли мужчину, он их заметил и начал убегать, угрожая гранатой, сообщают в пресс-службе полиции области.

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Несмотря на угрозу для жизни, оперативники проявили настоящий профессионализм. Уже через несколько минут погоня завершилась. Полицейские зафиксировали гранату в руке мужчины, затем надели на него наручники.

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По факту неосторожного обращения с боеприпасами, а также угроз и насилия касательно работников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. На данный момент мужчина арестован в порядке статьи 208 КПК Украины.

Напомним, под Днепром задержана банда наркодилеров. Ежемесячный доход сети сбыта наркотиков составлял около 1,5 млн гривен.

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Теги: полиция, граната, злоумышленник, арест
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