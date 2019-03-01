На Караваевых дачах киевлянину повесили на дверь гранату

Несколько месяцев подряд неизвестные регулярно писали на дверях этой же квартиры слово "Вор".

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В Киеве на Караваевых дачах на улице Ереванской, 8, в пятницу, 1 марта, в жилом доме обнаружили гранату. Взрывоопасный предмет висел на входной двери квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома.

Об этом сообщает Информатор.

Вызов на линию 102 поступил около 7:30. Гранату на дверях увидели соседи. Они и позвонили в полицию. Патрульные, прибывшие на место происшествия, окружили вход в подъезд и никого не впускали до приезда специалистов. Взрывотехники осмотрели опасный предмет и сняли его с двери. После разбора стало ясно, что это муляж гранаты Ф-1 и никакой опасности он не представляет.

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Местные жители рассказали, что уже несколько месяцев подряд неизвестные регулярно писали на этих дверях слово “Вор“. Сегодня вместе с надписью появилась и граната. Какой именно деятельностью занимался человек и кто мог подложить такую “посылку“, устанавливать правоохранители.

На месте работали экипажи патрульной полиции, взрывотехники, а также дежурили спасатели. Детали инцидента выясняются.

Как сообщалось, в Киеве на Оболони 28 февраля прозвучал мощный взрыв. По предварительной информации, неизвестные кинули гранату в автомобиль.

Позже взрыв авто на Оболони связывали с Турчиновым, в СНБО все отрицают.