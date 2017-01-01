На Бортнической станции произошел залповый сброс нечистот

Несанкционированные сбросы порой имеют концентрацию загрязняющих веществ, превышающую нормы более чем в 20 раз.

Недобросовестные ассенизаторы также часто сливают стоки в непредусмотренных для этого местах kyivcity.gov.ua

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В Киеве на очистные сооружения Бортнической станции аэрации (БСА) вновь поступили стоки со значительным превышением норм загрязнения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

В конце февраля на БСА было обнаружено поступления сточных вод с превышением в 4 раза показателей азота аммонийного - 81,1 мг / дм 3 (норма - 20 мг / дм 3). Основная причина таких превышений концентрации - недобросовестные ассенизаторы, незаконно осуществляющие залповые сбросы стоков в непосредственной близости от БСА.

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В Киевводоканале объясняют, что залповый сброс - это сброс сточных вод в канализацию с концентрациями загрязняющих веществ, превышающими более чем в 20 раз допустимые величины показателей, определенные в местных правилах приема. Такие сбросы выводят из строя канализационные коллекторы и оборудование на насосных станциях, требуют увеличения затрат на очистку.

Слив стоков ассенизаторами должно осуществляться исключительно на специальных сливных станциях, находящихся на балансе Киевводоканала. На таких станциях перед попаданием на сооружения БСА сточные воды разбавляются до необходимой концентрации.

Кроме залповых сбросов в канализацию недобросовестные ассенизаторы сливают стоки в других непредусмотренных для этого местах, чем наносят большой вред окружающей среде.

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"Есть случаи слива фекалий в ближайших лесах, посадках, на полях и пустырях, а также в дождевую канализацию, которая не предусматривает очистку стоков. Некоторые ассенизаторы умудряются сливать стоки в магистральный канал БСА, по которому уже очищенная вода подается со станции к Днепру", - отмечают в ведомстве.

Киевводоканал призывает жителей столицы и пригорода пользоваться услугами исключительно тех ассенизаторов, которые имеют договор с Киевводоканалом. Это касается жителей частного сектора, где нет централизованной канализации.

Как сообщалось 22 февраля, в Киеве возникла опасная ситуация на золоотвале ТЭЦ-4.