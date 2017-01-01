В Киеве мошенники завладели недвижимостью пенсионера-ученого на 2 млн грн

Проверяется факт причастности сотрудника полиции к незаконным сделкам.

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Киевская местная прокуратура разоблачила группу лиц, путем использования поддельных документов завладели недвижимостью стоимостью более 2 млн грн, что принадлежит профессору физико-математических наук.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники, воспользовавшись беспомощным состоянием пожилого мужчины похитили документы на две его квартиры в Киеве. В дальнейшем они подделали правоустанавливающие документы и паспорт потерпевшего, которые использовали при нотариальном удостоверении договоров отчуждения объектов недвижимости.

“Сумма ущерба, нанесенного действиями этих лиц, только по предварительным оценкам составляет более 2 млн гривен. По результатам проведенных обысков задержан человек, непосредственно участвовавший в похищении документов и завладении квартирами. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины “, - отметили в прокуратуре.

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В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности этой группы и их сообщники. Проверяется также факт причастности сотрудника полиции к указанным сделкам.

Как сообщалось, в Киеве мошенники присвоили админздание стоимостью 20 млн грн.