Февраль в Киеве был теплее нормы почти на пять градусов

Холоднее всего было 23 февраля, когда минимальная температура опустилась до 7,7 градусов мороза.

В феврале средняя температура воздуха в Киеве составила 0,6 градусов, что выше климатической нормы на 4,8 градуса. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории в пятницу, 1 марта.

Как отметили в обсерватории, это уже седьмой подряд февраль, который оказался теплее нормы. Он также вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве.

По данным климатологов, холоднее всего было 23 февраля, когда минимальная температура опустилась до 7,7 градусов мороза, а теплее всего - 28 числа, когда максимальная температура поднялась до 11,2 градусов тепла.

Осадков в Киеве выпало 34 мм, что составило 74% климатической нормы.

Как сообщалось, на выходных в Украине похолодает до 13 градусов.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте.

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