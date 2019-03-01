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В Киеве ребенку разбили голову выброшенным из окна апельсином

Комментариев: 2
Фрукт, который бросили из верхних этажей дома, попал прямо в голову ребенку. Медики диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.
Апельсин, брошенный из окна, травмировал ребенка
Апельсин, брошенный из окна, травмировал ребенка

В Оболонском районе Киева неизвестные бросили из окна апельсин, который травмировал шестилетнего ребенка. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщается на странице группы Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Северной, 2. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

"Мама ребенка заметила, что скорее всего, апельсин бросили с девятого или восьмого этажа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве в ДТП с участием троллейбуса пострадал годовалый ребенок.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме мать с ребенком упали под колеса фуры и спаслись.

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Теги: Киев, ребенок, травма, окно
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    01.03.2019, 19:57
Оценка:  -1
Антибес
Бедное дитё!Мог и убить,скотина!Кретины,апельсины надо кидать на"героев"из ОтсОС.Только предварительно подержать эти цитрусы недельку в морозильной камере.Подарок будет гораздо весомее!
prontozaurus    01.03.2019, 20:03
Оценка:  +1
prontozaurus
То це ти та бідна дитина з апельсином в голові?
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