В Киеве ребенку разбили голову выброшенным из окна апельсином

Фрукт, который бросили из верхних этажей дома, попал прямо в голову ребенку. Медики диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

В Оболонском районе Киева неизвестные бросили из окна апельсин, который травмировал шестилетнего ребенка. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщается на странице группы Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Северной, 2. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

"Мама ребенка заметила, что скорее всего, апельсин бросили с девятого или восьмого этажа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве в ДТП с участием троллейбуса пострадал годовалый ребенок.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме мать с ребенком упали под колеса фуры и спаслись.

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