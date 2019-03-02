Смертельное ДТП в Киеве: авто 100 метров протащило сбитого пешехода

Водитель сбил на пешеходном переходе мужчину, и, не сбавляя скорости, еще 100 метров тащил его по асфальту, после чего скрылся.

На Голосеевском проспекте ночь на субботу, 2 марта, Kia Cerato сбила пешехода на пешеходном переходе. После столкновения авто не остановилось, протащив мужчину более ста метров по дороге. Мужчина погиб на месте, а водитель скрылся, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел около 23:40 недалеко от станции метро Голосеевская.

По словам водителя, который стал свидетелем ДТП, автомобиль темного цвета, марку и модель которого мужчина не рассмотрел, проехал на красный свет и сбил пешехода, который в этот момент шел по переходу. При этом авто не сбавило ход и, оставив сбитого в сотне метров от перехода, скрылось с места происшествия. Свидетели оперативно вызвали полицию и медиков, однако шансов выжить у пешехода практически не было.

Погибшим оказался местный житель 1978 года рождения. Прибывшие на место экипажи патрульной полиции оградили место происшествия и приступили к опросу свидетелей. Позже, благодаря записям с камер наружного наблюдения, удалось установить, что виновником трагедии стала синяя Kia Cerato, которая скрылась в направлении станции метро Теремки.

Напомним, накануне сообщалось, что в Киеве три человека погибли в ДТП с участием "скорой".

Ранее под Киевом пьяный таксист 50 метров протащил сбитого пешехода.

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