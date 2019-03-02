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В Киеве мужчине заломали руки и похитили его на черном Mitsubishi - СМИ

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Происшествие случилось в Дарницком районе, полиция объявила план "Перехват".
Полиция объявила в столице план "Перехват"
Полиция объявила в столице план "Перехват"
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В субботу в Киеве на улице Полесской, 21 прямо на улице похитили мужчину. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на свои источники. 

Так, в Дарницком районе столицы полиция ввела план “Перехват“ и разыскивает черный автомобиль Mitsubishi Lancer, в салоне которого находятся минимум четверо людей.

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Утром около 9:45 в Дарницком районе на улице Полесской трое неизвестных заломали руки мужчине, посадили его в авто и увезли в сторону улицы Бориспольской. 

План “Перехват“ объявили в 9:55. Месяц назад, 6 февраля, в Киеве возле метро “Политехнический институт“ также был похищен мужчина.

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Напомним, 20 февраля был похищен начальник райотдела исполнительной службы из Волновахи.

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Теги: похищение, Киев, мужчина, Дарница, полиция
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