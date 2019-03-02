В Киеве мужчине заломали руки и похитили его на черном Mitsubishi - СМИ
Читай также: В Казахстане похищена украинская правозащитница – волонтер
В субботу в Киеве на улице Полесской, 21 прямо на улице похитили мужчину. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на свои источники.
Так, в Дарницком районе столицы полиция ввела план “Перехват“ и разыскивает черный автомобиль Mitsubishi Lancer, в салоне которого находятся минимум четверо людей.
Читай также: В Днепре задержаны похитители, пытавшие предпринимателя ради денег
Утром около 9:45 в Дарницком районе на улице Полесской трое неизвестных заломали руки мужчине, посадили его в авто и увезли в сторону улицы Бориспольской.
План “Перехват“ объявили в 9:55. Месяц назад, 6 февраля, в Киеве возле метро “Политехнический институт“ также был похищен мужчина.
Читай также: В полиции отрицают информацию о похищении двух девушек в Киеве
Напомним, 20 февраля был похищен начальник райотдела исполнительной службы из Волновахи.