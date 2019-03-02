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Полицейский насмерть сбил мужчину под Киевом и сам сдался в участок

Комментариев: 1
Правонарушитель покинул место происшествия, чтобы прийти в полицию.
В ДТП под Киевом полицейский сбил мужчину
В ДТП под Киевом полицейский сбил мужчину
УНИАН

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Сегодня в городе Бровары Киевской области неизвестный автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался, сам водитель покинул место происшествия. Об этом сообщает ГУНП Киевской области.

Вскоре виновник аварии пришел в полицию и сам сообщил о ДТП. Как выяснилось, мужчина сам работает в Нацполиции.

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“Правонарушитель пояснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП“, - пишет пресс-служба.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

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Водителю грозит от 3 до 7 лет тюрьмы с лишением прав или без него. Вопрос о задержании полицейского решается.

Напомним, ранее сообщалось, что автобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком под Москвой.

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Теги: ДТП, полиция, полицейский, ГБР, смерть
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Комментариев (1)
SEMPENTY    02.03.2019, 16:16
Оценка:  -1
SEMPENTY
Ну это что то говорит о том кто работает в нашей полиции.
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