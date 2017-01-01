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Сбивший мужчину в Броварах полицейский был пьян - ГБР

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Виновником аварии оказался старший оперуполномоченный Нацполиции.
Следователи ГБР установили, что полицейский сел за руль пьяным
Следователи ГБР установили, что полицейский сел за руль пьяным
dbr.gov.ua

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Старший оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции, который насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Броварах, был пьян во время ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

“Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения“, - говорится в сообщении ведомства. Там уточняют, что авария произошла в субботу около 6:00 утра.

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“По предварительным данным, старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля марки “Тойота“, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора“, - добавляют следователи. 

Последний в результате полученных травм погиб на месте происшествия. Оперуполномоченный с места аварии скрылся, однако впоследствии сам явился в отделение полиции, где его задержали следователи ГБР.

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Обстоятельства ДТП расследуют следователи теруправления ГБР в Киеве. В случае доказательства вины в смертельном ДТП правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Броварах полицейский насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, скрылся с места происшествия, но после сам явился в райотдел полиции.

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Теги: ДТП, Бровары, полицейский, ГБР, расследование, смерть
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