Сбивший мужчину в Броварах полицейский был пьян - ГБР

Виновником аварии оказался старший оперуполномоченный Нацполиции.

Следователи ГБР установили, что полицейский сел за руль пьяным dbr.gov.ua

Читай также: Под Москвой в ДТП пострадали четыре украинца

Старший оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции, который насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Броварах, был пьян во время ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

“Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения“, - говорится в сообщении ведомства. Там уточняют, что авария произошла в субботу около 6:00 утра.

Читай также: Автобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком под Москвой

“По предварительным данным, старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля марки “Тойота“, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора“, - добавляют следователи.

Последний в результате полученных травм погиб на месте происшествия. Оперуполномоченный с места аварии скрылся, однако впоследствии сам явился в отделение полиции, где его задержали следователи ГБР.

Читай также: Смертельное ДТП в Киеве: авто 100 метров протащило сбитого пешехода

Обстоятельства ДТП расследуют следователи теруправления ГБР в Киеве. В случае доказательства вины в смертельном ДТП правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Броварах полицейский насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, скрылся с места происшествия, но после сам явился в райотдел полиции.