В Нацкорпусе заявили, что планируют 3 марта провести масштабную акцию возле дома Олега Гладковского и пообещали "сюрпризы".

В субботу, 2 марта, в центре Киева партия Национальный корпус провела акцию и марш Национальных дружин, посвященный второй годовщине создания этой организации.

Как сообщается на странице Нацкорпуса в Facebook, перед маршем активисты вывесили на ТЦ Глобус баннер "СвинарчуковПорошенко за решетку" – "как напоминание о том, что у власти находятся воры, которые нагло разворовывают военный бюджет страны".

По данным Нацкорпуса, в марше участвовали более тысячи человек, которые прибыли в Киев из 20 областей Украины. Его участники без лозунгов прошли от Майдана Независимости до Косого Капонира на Печерске.

"Там состоялось принятие присяги Волынской и Ивано-Франковской ячеек и было объявлено о создании Восточного и Южного крыла Нацдружин, которые улучшат работу организации", – говорится в сообщении.

Также в Нацкорпусе заявили, что планируют 3 марта провести акцию "возле имения Свинарчуков-Гладковских".

"Власть проигнорировала наш первый визит, значит, визитов будет столько, сколько нужно. Методы воздействия будут такими, какие мы сами выберем для установления справедливости", – заявили националисты и пообещали более тысячи участников и различные "сюрпризы".

Cмотрите фотогалерею: В центре Киева прошел марш Национальных дружин

Напомним, по данным СМИ, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В Укроборонпроме обвинили журналистов в манипуляциях, а сам Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet