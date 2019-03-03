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В Киеве возле гаражей нашли труп младенца

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Мертвого младенца обнаружили местные жители за гаражами на улице Фрометовской в Голосеевском районе столицы.

В Голосеевском районе Киева нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает Информатор.

Согласно сообщению, мертвого младенца обнаружили местные жители за гаражами на улице Фрометовской. Предварительно, это девочка. Причина смерти ребенка пока неизвестна, ее устанавливают медики.

На месте происшествия также работает полиция.

Как сообщалось, в Одесской области женщина заживо закопала новорожденного ребенка. Жительница Балтского района замотала живого младенца в полиэтиленовый пакет и закопала.

 

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Теги: Киев, видео, новорожденный, труп, младенец
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Источник: korrespondent.net

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