В Киеве вспыхнул автомобиль с людьми в салоне
В Киеве на улице Симона Петлюры в воскресенье, 3 марта, загорелся автомобиль ВАЗ 2104. Когда машина вспыхнула, в ней находилось двое мужчин. Об этом в воскресенье, 3 марта, пишет Информатор.
По словам свидетелей, ВАЗ вспыхнул моментально.
Двое мужчин, которые находились в салоне, сбежали с места происшествия. На данный момент их местонахождение не установлено.
С помощью двух пожарных автомобилей спасатели ликвидировали пожар. На место прибыли медики, но за помощью к ним никто не обращался. Владельца автомобиля устанавливают полицейские.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве вспыхнул автомобиль с людьми в салоне
Ранее в Киеве загорелся автомобиль Газель. Водитель сгорел заживо в салоне автомобиле.
Накануне в Днепре сгорел грузовой автомобиль Газель, перевозивший вторсырье.
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