Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве вспыхнул автомобиль с людьми в салоне

Комментариев: 0
Водитель и пассажир сбежали с места происшествия. Пострадали ли они, пока неизвестно.
В столице горел автомобиль
В столице горел автомобиль
kiev.informator.ua

В Киеве на улице Симона Петлюры в воскресенье, 3 марта, загорелся автомобиль ВАЗ 2104. Когда машина вспыхнула, в ней находилось двое мужчин. Об этом в воскресенье, 3 марта, пишет Информатор.

По словам свидетелей, ВАЗ вспыхнул моментально.

Двое мужчин, которые находились в салоне, сбежали с места происшествия. На данный момент их местонахождение не установлено.

С помощью двух пожарных автомобилей спасатели ликвидировали пожар. На место прибыли медики, но за помощью к ним никто не обращался. Владельца автомобиля устанавливают полицейские.

 

 

Ранее в Киеве загорелся автомобиль Газель. Водитель сгорел заживо в салоне автомобиле.

Накануне в Днепре сгорел грузовой автомобиль Газель, перевозивший вторсырье.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, видео, фото, пожар, пожарные, автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь