Водитель и пассажир сбежали с места происшествия. Пострадали ли они, пока неизвестно.

В Киеве на улице Симона Петлюры в воскресенье, 3 марта, загорелся автомобиль ВАЗ 2104. Когда машина вспыхнула, в ней находилось двое мужчин. Об этом в воскресенье, 3 марта, пишет Информатор.

По словам свидетелей, ВАЗ вспыхнул моментально.

Двое мужчин, которые находились в салоне, сбежали с места происшествия. На данный момент их местонахождение не установлено.

С помощью двух пожарных автомобилей спасатели ликвидировали пожар. На место прибыли медики, но за помощью к ним никто не обращался. Владельца автомобиля устанавливают полицейские.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве вспыхнул автомобиль с людьми в салоне

Ранее в Киеве загорелся автомобиль Газель. Водитель сгорел заживо в салоне автомобиле.

Накануне в Днепре сгорел грузовой автомобиль Газель, перевозивший вторсырье.

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