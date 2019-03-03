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В Киеве произошел пожар на СТО

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Когда сотрудники СТО ремонтировали автомобиль Toyota, в автомобиле протек газ. От небольшой искры машина вспыхнула.
В Киеве сгорела СТО
В Киеве сгорела СТО
kiev.informator.ua

В Подольском районе Киева в воскресенье, 3 марта, произошел пожар на станции технического обслуживания. Во время ремонта загорелся автомобиль Toyota. Об этом пишет Информатор.

Инцидент случился около 11:00.

По данным полиции, сотрудники СТО ремонтировали автомобиль Toyota. В этот момент в машине протек газ. От небольшой искры Toyota вспыхнула.

Механики вовремя покинули помещение, и никто не пострадал.

Автомобиль выгорел полностью. Пламя также повредило два верхних этажа с внешней стороны здания.

 

Cмотрите фотогалерею: В Киеве произошел пожар на СТО

 

Ранее в Киеве на улице Генерала Карбышева произошел пожар на СТО, пострадал один человек.

Также сообщалось, что на одной из киевских СТО произошел пожар, погиб охранник.

 

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Теги: Киев, пожар, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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