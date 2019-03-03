Когда сотрудники СТО ремонтировали автомобиль Toyota, в автомобиле протек газ. От небольшой искры машина вспыхнула.

В Подольском районе Киева в воскресенье, 3 марта, произошел пожар на станции технического обслуживания. Во время ремонта загорелся автомобиль Toyota. Об этом пишет Информатор.

Инцидент случился около 11:00.

По данным полиции, сотрудники СТО ремонтировали автомобиль Toyota. В этот момент в машине протек газ. От небольшой искры Toyota вспыхнула.

Механики вовремя покинули помещение, и никто не пострадал.

Автомобиль выгорел полностью. Пламя также повредило два верхних этажа с внешней стороны здания.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве произошел пожар на СТО

Ранее в Киеве на улице Генерала Карбышева произошел пожар на СТО, пострадал один человек.

Также сообщалось, что на одной из киевских СТО произошел пожар, погиб охранник.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet