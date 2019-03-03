В Киеве произошел пожар на СТО
В Подольском районе Киева в воскресенье, 3 марта, произошел пожар на станции технического обслуживания. Во время ремонта загорелся автомобиль Toyota. Об этом пишет Информатор.
Инцидент случился около 11:00.
По данным полиции, сотрудники СТО ремонтировали автомобиль Toyota. В этот момент в машине протек газ. От небольшой искры Toyota вспыхнула.
Механики вовремя покинули помещение, и никто не пострадал.
Автомобиль выгорел полностью. Пламя также повредило два верхних этажа с внешней стороны здания.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве произошел пожар на СТО
Ранее в Киеве на улице Генерала Карбышева произошел пожар на СТО, пострадал один человек.
Также сообщалось, что на одной из киевских СТО произошел пожар, погиб охранник.
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