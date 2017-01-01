В Киеве задержали мать, которая выбросила младенца

Женщина рассказала, что вынесла труп новорожденной дочери в пакете и оставила в заброшенном здании.

В Голосеевском районе Киева нашли труп новорожденной девочки. Правоохранителям удалось задержать мать ребенка. Об этом в воскресенье, 3 марта, информирует пресс-служба полиции столицы.

По данным полиции, женщину задержали. Она призналась, что преждевременно родила в домашних условиях. Ребенок появился на свет мертвым. Женщина вынесла труп новорожденной дочери в пакете и оставила в заброшенном здании. 35-летняя жительница Киева показала точное место, куда она положила тело младенца.

Правоохранители направили тело младенца на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Полиция возбудила уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Одесской области женщина заживо закопала новорожденного ребенка. Жительница Балтского района замотала живого младенца в полиэтиленовый пакет и закопала.

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