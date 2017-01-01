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В Киеве горит трехэтажный жилой дом

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Пожар возник в доме на улице Белицкой. На место происшествия приехали спасатели и медики.
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
112.ua

В Киеве на Подоле загорелся трехэтажный жилой дом. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает 112 Украина

Отмечается, что пожар в трехэтажном доме на улице Белицкой начался около 20:00. Спасателей вызвали местные жители. 

По словам соседей, дом сдавали в аренду. На этот момент в нем проживали иностранцы. 

Улицу Белицкую перекрыли. На месте работают спасатели.

Пока информации о пострадавших нет.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. 

Ранее в Киеве возник пожар на СТО.

Пожар в Кривом Роге ликвидирован

 

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Теги: Киев, дом, пожар, пожарные
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Источник: korrespondent.net

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