В Киеве горит трехэтажный жилой дом

Пожар возник в доме на улице Белицкой. На место происшествия приехали спасатели и медики.

В Киеве на Подоле загорелся трехэтажный жилой дом. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает 112 Украина.

Отмечается, что пожар в трехэтажном доме на улице Белицкой начался около 20:00. Спасателей вызвали местные жители.

По словам соседей, дом сдавали в аренду. На этот момент в нем проживали иностранцы.

Улицу Белицкую перекрыли. На месте работают спасатели.

Пока информации о пострадавших нет.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Ранее в Киеве возник пожар на СТО.

Пожар в Кривом Роге ликвидирован

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet