В Киеве горит трехэтажный жилой дом
Пожар возник в доме на улице Белицкой. На место происшествия приехали спасатели и медики.
В Киеве на Подоле загорелся трехэтажный жилой дом. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает 112 Украина.
Отмечается, что пожар в трехэтажном доме на улице Белицкой начался около 20:00. Спасателей вызвали местные жители.
По словам соседей, дом сдавали в аренду. На этот момент в нем проживали иностранцы.
Улицу Белицкую перекрыли. На месте работают спасатели.
Пока информации о пострадавших нет.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
Ранее в Киеве возник пожар на СТО.
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