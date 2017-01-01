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В Киеве ликвидировали пожар в жилом доме

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По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате происшествия в Подольском районе столицы нет.
В Киеве горел трехэтажный жилой дом на Подоле
В Киеве горел трехэтажный жилой дом на Подоле
facebook.com/DSNSKyiv

Пожар в трехэтажном жилом доме на улице Белицкой в Киеве, возникший в воскресенье, 3 марта, ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что пожар возник в Подольском районе столицы на кровле частного трехэтажного дома, в котором проживали иностранцы. Площадь возгорания составила 400 кв. м.

К тушению пожара были привлечены 57 пожарных и 15 единиц техники. Причину инцидента выясняют.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве ликвидировали пожар в жилом доме

В Киеве третий раз за неделю горит нежилой дом

Напомним, 24 января в Подольском районе Киева загорелся ресторан.

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Теги: Киев, фото, дом, пожар, Подол
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Источник: korrespondent.net

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