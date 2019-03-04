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В Киеве четыре иностранца пострадали в ДТП

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В салоне между водителем и пассажирами произошел конфликт, из-за которого водитель вышел из машины и пошел пешком. Его место занял один из пассажиров.
От удара о фонарный столб автомобиль получил серьезные повреждения
От удара о фонарный столб автомобиль получил серьезные повреждения
Информатор

В ночь на понедельник в Киеве на Чоколовском бульваре попал в аварию автомобиль BMW 530D, в салоне которого находились четыре иностранца. Все они пострадали, сообщает Информатор 4 марта.

"По предварительным данным пятеро арабов, двигались на автомобиле BMW 530D по Чоколовскому бульвару в сторону улицы Вадима Гетьмана. В салоне между водителем и пассажирами произошел конфликт, из-за которого водитель вышел из машины на перекрестке с улицей Ушинского и пошел пешком. Его место занял один из пассажиров. Однако уже через несколько десятков метров мужчина не справился с управлением и влетел в фонарный столб рядом с АЗС Окко", – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали четыре человека в салоне BMW. Одного из них в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки госпитализировали в больницу скорой помощи.

От удара о фонарный столб автомобиль получил серьезные повреждения всей передней части и моторного отсека. Машинное масло разлилось на тротуар.

На месте происшествия работали три экипажа патрульной полиции, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве четыре иностранца пострадали в ДТП

Напомним, на минувших выходных в России в аварии с участием автобуса и грузовика под Москвой пострадали четыре гражданина Украины.

А в Кривоозерском районе Николаевской области столкнулись два грузовика. В этой аварии три человека погибли.

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, иностранцы, авария, арабы, пострадавшие, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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