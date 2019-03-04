В одном из ночных клубов Киева засняли драку

Полиция приехала довольно быстро.

Посетитель повредил микрофон и не хотел расплатиться скриншот из видео

В Киеве в ночь на понедельник, 4 марта, в одном из ночных клубов пьяный посетитель устроил дебош с охраной заведения.

Об этом в Facebook сообщает сообщество Киев Оперативный.

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“В MisterCat, что на Олимпийской, произошла драка. Там пьяный посетитель начал драться с охраной из-за того, что его просили возместить ущерб за падение микрофона. К счастью, полиция приехала довольно быстро, что позволило избежать продолжения драки и серьезных травм“, - сказано в сообщении.

Как сообщалось 14 февраля, в Киеве футбольные фанаты устроили массовую драку.