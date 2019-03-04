Полиция накрыла "сходку" криминальных авторитетов в Киеве
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Полиция воспрепятствовала проведению в одном из ресторанов Киева “сходки“ криминальных авторитетов, возглавляемых вором в законе по прозвищу “Сфан“.
Об этом сообщает полиция Киева.
Отмечается, что на встречу в ресторане на бульваре Верховной Рады криминальные авторитеты собрались для обсуждения распределения власти и влияния на территории Украины.
По информации полиции, возглавлял “сходку“ уроженец Грузии, вор в законе Лаша Джачвлиани ("Сфан"), которого короновали в 1985 году в Тбилиси. Он пытался наладить связи с другими авторитетами и стать “куратором“ квартирных воров и разбойников.
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Установлено, что "Сфан" до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Италии. Кроме того, ранее его задерживали в Киеве с наркотиками. Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.
Как сообщалось 28 февраля, в Киеве полиция сорвала сходку донецких “авторитетов“.